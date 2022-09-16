Wie die Eltern, so die KinderJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 16.09.2022: Wie die Eltern, so die Kinder
44 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 12
Sind Waylon und Julia so tough wie ihre Eltern? Wes und Trish haben bei der „Naked Survival“-Challenge unter extremen Bedingungen gezeigt, was in ihnen steckt. Und der Nachwuchs will es ihnen jetzt nachtun. Der 22-Jährige und seine 18-jährige Partnerin versuchen 14 Tage lang mit minimaler Ausrüstung im mexikanischen Dschungel zu überleben. Im Hochland-Regenwald am Rio Grijalva herrscht extrem hohe Luftfeuchtigkeit und im Unterholz lauern hungrige Wildtiere auf Beute. Jaguare, Terciopelo-Lanzenottern und Feuerameisen: Die Liste der Gefahren ist lang.
