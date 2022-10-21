Dschungel, Drama, DiskussionenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 21.10.2022: Dschungel, Drama, Diskussionen
Folge vom 21.10.2022Ab 12
Teamwork ist beim Survival-Trip in der lebensfeindlichen Wildnis das A und O. Aber Nathan und seine Partnerin Molly ziehen an der Nordküste Kolumbiens nur selten an einem Strang. Der 31-Jährige gibt gerne den Ton an. Und er hat zu vielen Dingen eine klare Meinung, von der er nur selten abweicht. Molly hingegen kann mit traditionellen Geschlechterrollen wenig anfangen und sie lässt sich nicht gerne herumkommandieren. Diese Konstellation birgt im südamerikanischen Dschungel umgeben von Giftschlangen, Kaimanen und hungrigen Raubkatzen reichlich Zündstoff.
