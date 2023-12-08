Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Rückentücken in Tobago

DMAXFolge vom 08.12.2023
Rückentücken in Tobago

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 08.12.2023: Rückentücken in Tobago

44 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 6

Ein Anstreicher und eine Zirkusartistin wagen sich in gefährliche Gefilde vor. Frank und Sara sind große „Naked Survival“-Fans. Und jetzt dürfen sie in der Wildnis zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Das Duo wird vor der Ostküste Südamerikas auf der Insel Tobago ausgesetzt, wo es vor giftigen Tausendfüßlern, beißenden Ameisen, blutsaugenden Mückenschwärmen und Skorpionen nur so wimmelt. Frank ist ein erfahrener Jäger und Fallensteller und Sara kennt sich mit essbaren Pflanzen und Heilkräutern aus. Halten die beiden auf dem Eiland zwei Wochen durch?

