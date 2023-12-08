Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 08.12.2023: Rückentücken in Tobago
44 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 6
Ein Anstreicher und eine Zirkusartistin wagen sich in gefährliche Gefilde vor. Frank und Sara sind große „Naked Survival“-Fans. Und jetzt dürfen sie in der Wildnis zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Das Duo wird vor der Ostküste Südamerikas auf der Insel Tobago ausgesetzt, wo es vor giftigen Tausendfüßlern, beißenden Ameisen, blutsaugenden Mückenschwärmen und Skorpionen nur so wimmelt. Frank ist ein erfahrener Jäger und Fallensteller und Sara kennt sich mit essbaren Pflanzen und Heilkräutern aus. Halten die beiden auf dem Eiland zwei Wochen durch?
