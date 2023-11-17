Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 17.11.2023: Hahn im Survival-Korb
88 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12
Robin liebt das Abenteuer. Er fährt gern Wildwasser-Kajak und hat Sechstausender bestiegen. Aber als er in Afrika plötzlich auf drei Frauen trifft, ist er ein wenig überrascht. Damit hatte er nicht gerechnet. Gleiches gilt für Jennie, Lauren und Heather. Jetzt wird viel davon abhängen, ob Robin in Sambia mit seiner Rolle als Hahn im Korb zurechtkommt und ob die Chemie zwischen den Outdoor-Cracks stimmt. Denn im Luangwa-Tal leben besonders viele wilde Tiere wie Krokodile, Löwen und Elefanten. Dort warten auf das Quartett große Herausforderungen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.