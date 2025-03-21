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Naked Survival: Last One Standing

Showdown in Südafrika

DMAXFolge vom 21.03.2025
Showdown in Südafrika

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Naked Survival: Last One Standing

Folge vom 21.03.2025: Showdown in Südafrika

103 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 6

Feuermachen will gelernt sein. Die letzten verbliebenen Outdoor-Cracks sollen in der Wildnis Glut durch Reibung erzeugen. Das klingt in der Theorie ganz einfach, aber in der Praxis braucht man dafür viel Geschick und die richtigen Materialien. Welche Methode verspricht die größten Erfolgsaussichten und bei wem versagen unter Zeitdruck die Nerven? Ky punktet bei der Prüfung mit ihren Survival-Skills. Aber dann wird die Kandidatin von einem Skorpion gestochen. Ihr Daumen ist geschwollen und sie hat starke Schmerzen. Das könnte Ky beim Endspurt den Sieg kosten.

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