Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 14.03.2025: Kampf um die Macht
88 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Die nächste Prüfung könnte in der südafrikanischen Wildnis über Sieg oder Niederlage entscheiden. Bei der Survival-Challenge sollen die Kandidatinnen und Kandidaten mit einfachsten Mitteln Wasser aufbereiten, um darin alle Keime abzutöten. Einen Topf dürfen die Männer und Frauen dabei nicht benutzen. Stattdessen werden sie in der Savanne ein Loch graben und das Wasser mit heißen Steinen zum Kochen bringen. Dem Verlierer drohen folgenschwere Konsequenzen. Er oder sie muss nützliche Werkzeuge an die Konkurrenz abtreten. Das würde Gary besonders hart treffen.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.