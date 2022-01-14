Naked Survival XXL
Folge vom 14.01.2022: Folge 5
89 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12
Matt und Ryan leiden unter Nutria-Juckreiz. Die lästigen Hautbeschwerden werden von Bakterien verursacht, die mit dem Kot der knapp fünf Kilo schweren Nagetiere ins Wasser gelangen. Aber ein Sprichwort sagt: Rache ist süß! Die „Naked Survival“-Kandidaten stellen in der Wildnis eine Falle auf. Mit etwas Glück werden die Biberratten im US-Bundesstaat Louisiana bald über dem Lagerfeuer gegrillt. Und „EJ“ muss sich in den Sümpfen fortan alleine durchschlagen. Seine beiden Partnerinnen haben bei der kräftezehrenden 60-Tage-Challenge bereits aufgegeben.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.