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Naked Survival XXL

Folge 5

DMAXFolge vom 14.01.2022
Folge 5

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Naked Survival XXL

Folge vom 14.01.2022: Folge 5

89 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12

Matt und Ryan leiden unter Nutria-Juckreiz. Die lästigen Hautbeschwerden werden von Bakterien verursacht, die mit dem Kot der knapp fünf Kilo schweren Nagetiere ins Wasser gelangen. Aber ein Sprichwort sagt: Rache ist süß! Die „Naked Survival“-Kandidaten stellen in der Wildnis eine Falle auf. Mit etwas Glück werden die Biberratten im US-Bundesstaat Louisiana bald über dem Lagerfeuer gegrillt. Und „EJ“ muss sich in den Sümpfen fortan alleine durchschlagen. Seine beiden Partnerinnen haben bei der kräftezehrenden 60-Tage-Challenge bereits aufgegeben.

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