Staffel 1Folge 21vom 15.12.2025
Kein EntkommenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 21: Kein Entkommen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Noch ist nichts entschieden im Sorgerechtskampf von Rayna und Teddy um ihre Kinder, da wird die Sängerin von ganz anderer Seite überrascht: Deacon will mit seiner früheren Geliebten und alten Freundin über ein gut gehütetes Geheimnis sprechen. Musikalisch können sich die beiden über eine interessante Zusammenarbeit freuen: Sie spielen eine Show gemeinsam mit Brad Paisley. Gunnar vermisst die Beziehung zu Scarlett schmerzlich und unternimmt alles, um sie zurückzugewinnen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate