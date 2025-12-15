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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 21vom 15.12.2025
Kein Entkommen

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Nashville

Folge 21: Kein Entkommen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Noch ist nichts entschieden im Sorgerechtskampf von Rayna und Teddy um ihre Kinder, da wird die Sängerin von ganz anderer Seite überrascht: Deacon will mit seiner früheren Geliebten und alten Freundin über ein gut gehütetes Geheimnis sprechen. Musikalisch können sich die beiden über eine interessante Zusammenarbeit freuen: Sie spielen eine Show gemeinsam mit Brad Paisley. Gunnar vermisst die Beziehung zu Scarlett schmerzlich und unternimmt alles, um sie zurückzugewinnen.

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