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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 21vom 15.12.2025
Auch das Gute endet

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Nashville

Folge 21: Auch das Gute endet

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Juliette hat es geschafft: Mit ihrem sensationellen Überraschungskonzert auf dem Dach hat sie die mediale Aufmerksamkeit erlangt, nach der sie sich so sehr gesehnt hat. Ihr Team fürchtet aber, dass sie damit eher eine Wochenbettdepression kompensieren will. Unterdessen macht sich Will Sorgen, dass private Fotos von ihm mit Kevin in die Öffentlichkeit gelangen könnten.

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