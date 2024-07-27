Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

ORF2Staffel 1Folge 1vom 27.07.2024
Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzenJetzt kostenlos streamen

Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

Folge 1: Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

26 Min.Folge vom 27.07.2024

Medizin aus der Natur – das Wissen um die Wirkung von Heilkräutern erfährt eine wahre Renaissance. Einfach im Wald oder auf der Wiese Pflanzen sammeln und daraus Salben, Tinkturen und Tees mit gesundheitsfördernder Wirkung herzustellen, fasziniert immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger. Entsprechende Workshops und Kräuterwanderungen boomen. Bildquelle: ORF/ORF- Salzburg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen
ORF2
Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen

Alle 1 Staffeln und Folgen