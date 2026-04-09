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Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

Natur im Garten (1/3): Die nackte Wahrheit

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 09.04.2026
Natur im Garten (1/3): Die nackte Wahrheit

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Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

Folge 1: Natur im Garten (1/3): Die nackte Wahrheit

52 Min.Folge vom 09.04.2026

Zwei benachbarte Gärten, deren Bewohner und die ansässigen Pflanzen spielen die Hauptrollen in dieser Dokumentation. Unverkennbar spiegeln sie die Seelen ihrer Besitzer wider, die zwei völlig konträren Gartenphilosophien leben. Die menschlichen Gartenbewohner, die von Erwin Steinhauer und Alfred Dorfer dargestellt werden. Ein Garten wird von einem naturbewussten, ökologisch denkenden Ehepaar gepflegt, der andere von einem ordnungsliebenden Pedanten. Während das Motto des Ökoehepaares "Leben und leben lassen" lautet, hat der Pedant seinen Garten fest im Griff: Gemüse und Früchte müssen makellos sein, jede Laus und jeder Käfer sind eine Gefahr. Wie Kinder betonen die beiden Nachbarn immer wieder die sogenannte Demarkationslinie, den Gartenzaun. Denn in gewisser Weise stellt der nachbarliche Garten eine Bedrohung dar. Vereint treten die beiden nur gegen den einzigen gemeinsamen Feind auf - die Nacktschnecken. Besetzung: Erwin Steinhauer Alfred Dorfer Gestaltung: Barbara Fally-Puskás Bildquelle: ORF/epo-film/Manfred Seidl

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