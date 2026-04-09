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Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

Natur im Garten (2/3): Die Katze auf dem heißen Dach

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 09.04.2026
Natur im Garten (2/3): Die Katze auf dem heißen Dach

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Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

Folge 2: Natur im Garten (2/3): Die Katze auf dem heißen Dach

59 Min.Folge vom 09.04.2026

Die beiden Superstars Erwin Steinhauer und Alfred Dorfer sind zwei Gärtner mit Herz und Leidenschaft, die aber zwei unterschiedliche Gartenphilosophien verfolgen. In dieser Folge wird dem konservativen Stil-Gärtner (Erwin Steinhauer) die Gartenarbeit zu viel. Er übersiedelt in die Stadt, in eine Dachwohnung mit einer kleinen, überschaubaren, grünen Terrasse. Doch nicht genug damit, dass es auch in der Stadt reichlich unliebsames Getier gibt, erinnern ihn seine neuen Nachbarn (Mercedes Echerer und Rupert Henning) frappant an die ehemaligen Nachbarn. Die beiden sind ebenfalls "so bio, so richtig ökologisch ang'haucht", wie Steinhauer meint. Der Konflikt auf den Dachterrassen ist vorprogrammiert. Gestaltung: Barbara Fally-Puskás Besetzung: Erwin Steinhauer, Mercedes Echerer, Rupert Henning Bildquelle: ORF/epo-film/Petro Domenigg

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