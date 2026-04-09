Staffel 1Folge 3vom 09.04.2026
Natur im Garten (3/3): Raum für den GartentraumJetzt kostenlos streamen
Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer
Folge 3: Natur im Garten (3/3): Raum für den Gartentraum
58 Min.Folge vom 09.04.2026
Die Gartenbau-Ausstellung 2008 in Tulln ist der Schauplatz der dritten Folge von "Natur im Garten" – auch diesmal ist Erwin Steinhauer ein Protagonist. Er lebt in seiner Parzelle im Gartengelände im Luxuswohnmobil. Seine Nachbarn – diesmal von Ulrike Beimpold und Wolfram Berger dargestellt – wohnen in einem bunten, alten VW-Bus. Wieder zeigen die gegensätzlichen Gartentypen auf humorige Weise die unterschiedlichen Welten der Gartengestaltung. Gestaltung: Barbara Fally-Puskás Besetzung: Erwin Steinhauer, Ulrike Beimpold, Wolfram Berger und Andere Bildquelle: ORF/epo-film/epo-film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0