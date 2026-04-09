Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 09.04.2026
Natur im Garten (3/3): Raum für den Gartentraum

Natur im Garten (3/3): Raum für den GartentraumJetzt kostenlos streamen

Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

Folge 3: Natur im Garten (3/3): Raum für den Gartentraum

58 Min.Folge vom 09.04.2026

Die Gartenbau-Ausstellung 2008 in Tulln ist der Schauplatz der dritten Folge von "Natur im Garten" – auch diesmal ist Erwin Steinhauer ein Protagonist. Er lebt in seiner Parzelle im Gartengelände im Luxuswohnmobil. Seine Nachbarn – diesmal von Ulrike Beimpold und Wolfram Berger dargestellt – wohnen in einem bunten, alten VW-Bus. Wieder zeigen die gegensätzlichen Gartentypen auf humorige Weise die unterschiedlichen Welten der Gartengestaltung. Gestaltung: Barbara Fally-Puskás Besetzung: Erwin Steinhauer, Ulrike Beimpold, Wolfram Berger und Andere Bildquelle: ORF/epo-film/epo-film/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer
ORF III

Natur im Garten mit Steinhauer und Dorfer

Alle 1 Staffeln und Folgen