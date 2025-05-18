Natur im Garten
Folge 32: Natur im Garten
25 Min.Folge vom 18.05.2025
Karl Ploberger verhilft mit Tipps und Tricks zum grünen Daumen. Dieses Mal präsentiert er ein grünes Paradies in Niederösterreich, stellt Gemüseraritäten vor und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert Kulinarisches aus dem Igelstachelbart-Pilz. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
