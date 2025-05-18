Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur im Garten

Natur im Garten

ORF2Staffel 1Folge 32vom 18.05.2025
Natur im Garten

Natur im GartenJetzt kostenlos streamen

Natur im Garten

Folge 32: Natur im Garten

25 Min.Folge vom 18.05.2025

Karl Ploberger verhilft mit Tipps und Tricks zum grünen Daumen. Dieses Mal präsentiert er ein grünes Paradies in Niederösterreich, stellt Gemüseraritäten vor und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert Kulinarisches aus dem Igelstachelbart-Pilz. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten
ORF2
Natur im Garten

Natur im Garten

Alle 1 Staffeln und Folgen