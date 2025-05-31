Natur im Garten vom 01.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 35: Natur im Garten vom 01.06.2025
26 Min.Folge vom 31.05.2025
Ein artenreicher Naturgarten an der burgenländisch-ungarischen Grenze: Gartenexperte Karl Ploberger zeigt, wie man Nützlingen im Garten einen Unterschlupf bietet und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein Hausmittel aus einjährigem Beifuß. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Natur im Garten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0