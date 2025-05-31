Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur im Garten

Natur im Garten vom 01.06.2025

ORF2Staffel 1Folge 35vom 31.05.2025
Natur im Garten vom 01.06.2025

Natur im Garten vom 01.06.2025Jetzt kostenlos streamen

Natur im Garten

Folge 35: Natur im Garten vom 01.06.2025

26 Min.Folge vom 31.05.2025

Ein artenreicher Naturgarten an der burgenländisch-ungarischen Grenze: Gartenexperte Karl Ploberger zeigt, wie man Nützlingen im Garten einen Unterschlupf bietet und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein Hausmittel aus einjährigem Beifuß. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten
ORF2
Natur im Garten

Natur im Garten

Alle 1 Staffeln und Folgen