Natur im Garten vom 15.06.2025
Natur im Garten
Folge 36: Natur im Garten vom 15.06.2025
26 Min.Folge vom 15.06.2025
Karl Ploberger präsentiert ein ökologisches Naturparadies in Niederösterreich, widmet sich dem Lavendel und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert aus Lavendel Hilfreiches für die Hausapotheke und Wohltuendes für den Kosmetikschrank.
Natur im Garten
