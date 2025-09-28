Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur im Garten

Natur im Garten

ORF2Staffel 1Folge 45vom 28.09.2025
Natur im Garten

Natur im GartenJetzt kostenlos streamen

Natur im Garten

Folge 45: Natur im Garten

25 Min.Folge vom 28.09.2025

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies im Waldviertel, bereitet die Gärten auf den Herbst vor und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Goldrute. Berta Scherzer hat in Schrems einen 8000 m² großen Schaugarten geschaffen. Prächtige Staudenbeete, ein großer Schwimmteich und natürliche Elemente, die harmonisch in die Landschaft integriert sind, machen den Garten zu einer Oase der Ruhe. Vom Hochsommer geht's oft direkt in den Herbst und das stellenweise mit Unmengen an Regen. Was das für die Pflanzen heißt und wie man den Garten wieder fit bekommt - Karl Ploberger weiß, was zu tun ist. Bei Uschi Zezelitsch dreht sich heute alles um die Goldrute. Die Kräuterhexe präsentiert dazu kein klassisches Rezept, sondern einen „All in one“-Tipp, wie man die Heilkräfte der Pflanze am besten einsetzen kann. Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln kümmern sich um den Kräuterrasen. An kahlen Stellen wird mit speziellem Saatgut nachgestreut, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Bildquelle: ORF/Katja Batakovic/Natur im Garten

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten
ORF2
Natur im Garten

Natur im Garten

Alle 1 Staffeln und Folgen