Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur im Garten

Natur im Garten vom 16.11.2025

ORF2Staffel 1Folge 51vom 15.11.2025
Natur im Garten vom 16.11.2025

Natur im Garten vom 16.11.2025Jetzt kostenlos streamen

Natur im Garten

Folge 51: Natur im Garten vom 16.11.2025

25 Min.Folge vom 15.11.2025

Karl Ploberger präsentiert einen Traumgarten in Niederösterreich, stellt beliebte Orchideen für das Zimmer vor und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch geht es diesmal um das Moos. Ein asiatisch angehauchtes Gartenparadies hat Bernd Hochwarter im niederösterreichischen Lichtenegg geschaffen. Ein Pavillon mit einem atemberaubenden Ausblick, ein großes Glashaus und ein Schwimmteich bereichern den Garten. Außerdem legt Bern Hochwarter viel Wert auf Nachhaltigkeit, Regenwasser wird gesammelt und viele Steinmauern bieten Unterschlupf und verbessern das Mikroklima. Orchideen gehören seit einigen Jahren zu den meistverkauften Zimmerpflanzen. Am beliebtesten ist die sogenannte Schmetterlingsorchidee „Phalaeonopsis“. Es gibt aber noch viele andere attraktive Orchideen fürs Zimmer. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch stellt eine Hautsalbe aus Moos her. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten
ORF2
Natur im Garten

Natur im Garten

Alle 1 Staffeln und Folgen