Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naturschützer im Einsatz

Mongolei

Doku überStaffel 2Folge 1vom 27.10.2016
Mongolei

MongoleiJetzt kostenlos streamen

Naturschützer im Einsatz

Folge 1: Mongolei

53 Min.Folge vom 27.10.2016Ab 6

Die Mongolei ist dreimal so groß wie Deutschland – und hat weniger Einwohner als Berlin. Ein Großteil des Staatsgebietes besteht aus äußerst dünn besiedelten Steppen und Wüsten, darunter die Gobi. In diesem faszinierenden Land entdecken die „Retter der Wildnis“ einzigartige Tiere und Pflanzen. Doch auch in der Mongolei sind zahlreiche Spezies und deren Lebensräume bedroht. Ein rasantes Bevölkerungswachstum, Wilderei und letztlich der Klimawandel sind eine enorme Gefahr für die Artenvielfalt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Naturschützer im Einsatz
Doku über
Naturschützer im Einsatz

Naturschützer im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen