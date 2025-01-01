Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der Terrorist

"CBS Serien"Staffel 1Folge 23
Der Terrorist

Navy CIS

Folge 23: Der Terrorist

42 Min.Ab 16

Seit dem Geiseldrama, bei dem Kate und Ducky von einem Hamas-Anhänger gefangen gehalten wurden, plagen Gibbs schreckliche Albträume. Er ist sich sicher, dass der Geiselnehmer zurückkehren wird, um Kate zu töten. Als er tatsächlich auftaucht, scheint sich Gibbs' Vorahnung zu erfüllen, denn Kate wird entführt. Aber er ist ihm bereits auf den Fersen, denn es steht nicht nur Kates Leben auf dem Spiel. Die Hamas plant einen Anschlag auf den Präsidenten ...

