Navy CIS
Folge 7: Unter Wasser
43 Min.Ab 12
Eine von Säure zerfressene Leiche wird gefunden. Das NCIS-Team recherchiert, dass es sich bei dem Toten um einen jungen Seemann handelt, der auf einem U-Boot gedient hat. Sein Verschwinden wurde jedoch von seinen Kameraden nicht bemerkt, weil ein Unbekannter seinen Platz eingenommen hat. Tony und McGee finden heraus, dass es sich um einen Öko-Terroristen handelt, der die gesamte Besatzung umbringen will, weil U-Boote mit ihren Sonartests Wale gefährden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren