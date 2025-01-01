Navy CIS
Folge 24: Egal, was man tut ...
42 Min.Ab 12
Schlechte Zeiten für Gibbs: Der Gutachter Richard Parsons hat sich auf ihn eingeschossen und will ihn mit lange verjährten Fällen und Beschuldigungen in die Ecke drängen. Natürlich stehen Ziva, Abby und Co. hinter ihrem Boss und versuchen zusammen mit dessen Anwalt A. J., Parsons zu stoppen. Eine Recherche zu seinem Hintergrund offenbart schließlich Überraschendes. Gibbs taucht derweil in seiner Waldhütte unter und macht dort seinerseits eine brisante Entdeckung in einer Akte ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
