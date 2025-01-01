Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 10Folge 4
Folge 4: Ghostrunners

40 Min.Ab 12

Lieutenant Commander Happ und seine Crew sind angeblich mit ihrem Hubschrauber über dem Meer abgestürzt. Drei Mitglieder der Crew haben überlebt, Pilot Happ ist tot. Er wird Tage später mit einem Loch im Kopf angeschwemmt. Die Aussagen seiner Leute weisen in die Richtung, dass Happ Selbstmord begehen wollte, nachdem er von der unheilbaren Krankheit seines Sohnes erfahren hatte. Das weist seine Witwe aber weit von sich ... Eine harte Nuss für Agent Borin, Gibbs und sein Team.

