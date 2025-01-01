Navy CIS
Folge 11: Patient Null
41 Min.Ab 12
Gibbs und sein Team haben es mit einem unsichtbaren Feind zu tun: Mehr als 30 Kinder, die auf Militärstützpunkten leben, infizieren sich beinahe gleichzeitig mit einer rätselhaften Krankheit. Abby und Jimmy arbeiten fieberhaft daran, den Erreger zu identifizieren. Dabei kommen in Jimmy angesichts der bevorstehenden Adoption eines Babys Zweifel an seinen Vaterqualitäten auf. Kann Abby seine Sorgen vertreiben und den Fall lösen?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
