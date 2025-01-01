Navy CIS
Folge 14: Parsas Spiel
41 Min.Ab 12
Bishop ist inzwischen ein wichtiges Mitglied in Gibbs' Team. Allerdings scheint sie etwas zu verbergen, das mit Parsa zu tun hat. Zum einen wird sie von ihrem ehemaligen Boss wegen ihrer Arbeit an dem Fall aufgesucht, zum anderen findet Gibbs heraus, dass ihm Bishop etwas verschweigt. Was verbindet sie mit Parsa? Und warum spricht sie nicht darüber?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren