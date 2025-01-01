Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 12Folge 15
Folge 15: Der russische Freund

42 Min.Ab 12

Auf einem Navy-Schiff wird ein Anschlag verübt, der offenbar dem russischen Attaché Pavlenko galt - dieser war allerdings nicht an Bord. Die Spur führt einmal mehr zu Sergei Mishnev, der Pavlenko aus seiner Studienzeit kennt und ihn scheinbar tot sehen will. Gibbs lässt sein Team alleine in dem Fall ermitteln, da er sich in seiner Waldhütte um den am Boden zerstörten Fornell kümmern muss. Doch plötzlich steht Mishnev mit einer Waffe vor der Hütte ...

