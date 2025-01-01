Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Anruf aus dem Weißen Haus

"CBS Serien"Staffel 12Folge 2
Anruf aus dem Weißen Haus

Anruf aus dem Weißen HausJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 2: Anruf aus dem Weißen Haus

41 Min.Ab 12

Lieutenant Commander Ned Wallace, Vertrauter des Präsidenten, wird nahe dem Weißen Haus ermordet aufgefunden. Es gibt einige Verdächtige, darunter seine Ehefrau Trish: Stirbt Wallace, erbt sie ein Vermögen. Pikant daran ist, dass das Paar schon länger getrennt lebt. Als jedoch Wallaces Geliebte Courtney Reed nur knapp einem Mordanschlag entgeht, ermitteln Gibbs und sein Team in eine andere Richtung. Offenbar steckt Courtneys Arbeitgeber hinter den Angriffen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen