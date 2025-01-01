Navy CIS
Folge 14: Unter Druck
40 Min.Ab 12
Auf einem von der Firma Olympus gecharterten Taucherbasisschiff kommt der Ex-Navy-Soldat Diego de la Rosa in der Dekompressionskammer zu Tode. Zusammen mit drei Kollegen sollte er Unterwassercontainer erforschen, die die Lagerung von Gütern auf dem Meeresboden ermöglichen. Die Ermittlungen werden erschwert, da die Taucher die Dekompressionskammer bis auf weiteres nicht verlassen dürfen. Als sich mit Jerry Grossman der Anwalt von Olympus einschaltet, nimmt der Fall Fahrt auf.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren