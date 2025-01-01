Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 13Folge 18
Folge 18: Geduld und Beharrlichkeit

42 Min.Ab 12

Gibbs und sein Team müssen in einem Mordfall ermitteln, der sich im Irak ereignet hat. Dort wurde unter anderem ein Navy Petty Officer erschossen - von einem Scharfschützen. Wie sich herausstellt, verfügt dieser über ein nagelneues Gewehr, das nach einem Feuergefecht im Irak abhandenkam. Gibbs ist auf die Hilfe des Navy-Scharfschützen Aaron Davis angewiesen, der das Attentat als Einziger überlebte. Doch Davis zeigt sich wenig kooperativ. Das bringt Grace auf eine Idee ...

"CBS Serien"
