Navy CIS
Folge 18: Geduld und Beharrlichkeit
42 Min.Ab 12
Gibbs und sein Team müssen in einem Mordfall ermitteln, der sich im Irak ereignet hat. Dort wurde unter anderem ein Navy Petty Officer erschossen - von einem Scharfschützen. Wie sich herausstellt, verfügt dieser über ein nagelneues Gewehr, das nach einem Feuergefecht im Irak abhandenkam. Gibbs ist auf die Hilfe des Navy-Scharfschützen Aaron Davis angewiesen, der das Attentat als Einziger überlebte. Doch Davis zeigt sich wenig kooperativ. Das bringt Grace auf eine Idee ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
