Kein übler Deal

Staffel 14Folge 21
Folge 21: Kein übler Deal

42 Min.

Durch den Mord an einem Navy Corporal, der sich mit der Biker-Gang Rosewood Boyz eingelassen hatte, wird Torres mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Er operierte einst Undercover in der Gang und schaffte es - teils mit fragwürdigen Methoden - den Boss ins Gefängnis zu bringen. Royce, sein Verbündeter von damals und aktueller Chef der schweren Jungs, erinnert sich allerdings noch allzu gut an Torres' Mauschelei und macht sich das zunutze.

