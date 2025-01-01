Navy CIS
Folge 3: Sturz vom Dach
41 Min.Ab 12
Alles sieht danach aus, als hätte sich Navy Sergeant Erin Hill das Leben genommen: Sie sprang vom Dach ihres Wohnhauses, was auf einem Überwachungsvideo dokumentiert ist. Doch irgendetwas scheint in dem Haus nicht zu stimmen, denn erst vor kurzem starb ein älterer Mann. Dann entdeckt Abby, dass das Überwachungsvideo gefälscht war. Offensichtlich hat jemand etwas zu verbergen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
