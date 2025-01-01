Navy CIS
Folge 13: Braune Augen
42 Min.Ab 12
Zwei Teenagerinnen klauen einen Maserati und überfahren bei ihrem Ausflug einen Marine. Eine von ihnen, Genevieve Bell, taucht sofort nach dem Unfall mit ihren Eltern unter. Als Abby die Familie ausfindig macht, offenbart sich ein überraschendes Geheimnis. Direktor Vance fürchtet unterdessen um seinen guten Ruf: Seine Tochter Kayla wurde beim Ladendiebstahl erwischt. Doch die Fakten stellen sich anders da, als sie auf den ersten Blick aussehen.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
