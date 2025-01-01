Navy CIS
Folge 9: Johnny und Morgan
39 Min.Ab 16
MI5-Agent Nigel Ford will den Waffenhändler Yorka festnehmen, doch der erschießt den Ermittler. Da er selbst ebenfalls verletzt wurde, begibt er sich in die Notaufnahme desselben Krankenhauses, in das auch Delilah eingeliefert wurde - ihre Wehen setzen ein. Sie ahnt nicht, dass McGee von Yorka und seiner Helferin als Geisel genommen wurde. Das Team setzt alles daran, McGee gesund und munter zu befreien.
