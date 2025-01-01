Navy CIS
Folge 10: Tanten und Onkel
42 Min.Ab 12
Der Drogendealer Vicious gelangt ins Visier der Agents, als er in einem Obdachlosenheim einen ehrenamtlichen Helfer ermordet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung dann die große Überraschung: ein Baby! Doch es gehört nicht Vicious, wie sich später herausstellt ...
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren