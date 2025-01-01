Navy CIS
Folge 23: Auszeit
42 Min.Ab 12
Ein junges obdachloses Paar wird nachts aufgeschreckt. Als sie aus dem Zelt sehen, entdecken sie eine Leiche. Der ehemalige Marine Richard Wilson wurde kaltblütig erschossen. Die Spur führt den NCIS zu Veruntreuungen unter US-Marines und zum russischen Geheimdienst. Indessen fällt es Gibbs immer schwerer, sich mit den Schatten seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen: Er ist ein Mörder und wurde dafür nie zur Rechenschaft gezogen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren