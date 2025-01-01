Navy CIS
Folge 1: Dämonen
42 Min.Ab 16
Eine spektakuläre Rückkehr aus der Versenkung: Agentin Ziva, die in all den Jahren ihres Verschwindens für tot gehalten wurde, kehrt völlig verändert zurück. Eine unbekannte Frau namens Sahar ist auf der Suche nach ihr und geht aufs Ganze, um Ziva aus ihrem Versteck zu locken - mit Erfolg. Ziva setzt nun alles daran, ihre Liebsten zu beschützen und ihre Erzrivalin zur Strecke zu bringen ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
