Staffel 17Folge 19
Navy CIS

Folge 19: Das Glück der Iren

41 Min.Ab 16

Nach einem missglückten Raubüberfall flüchten drei Täter in ein Restaurant und nehmen die Gäste dort als Geiseln - unter ihnen befinden sich auch Palmer und Kasie. Die beiden müssen versuchen die Situation zu entschärfen, damit niemand verletzt wird. Währenddessen versucht Gibbs, mit den Geiselnehmern zu verhandeln ...

"CBS Serien"
