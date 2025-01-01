Navy CIS
Folge 20: Die Arizona
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team trifft auf einen alten Mann mit einer faszinierenden Geschichte: Joe Smith hat angeblich während des Angriffs auf Pearl Harbor auf der USS Arizona gedient. Sein Wunsch ist, dass er nach seinem Tod dort beerdigt wird. Doch Gibbs und seine Leute müssen erst einmal die Identität des mysteriösen Joe überprüfen.
