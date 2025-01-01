Navy CIS
Folge 7: Monarch Motel
42 Min.Ab 16
Auf einer Farm machen sich die Schweine über ein ungewöhnliches Futter her, denn in ihrem Stall liegt eine Leiche. Das Opfer wurde allerdings nicht dort ermordet, und so führt die erste Spur Gibbs und McGee ins Monarch Motel, wo so einiges nicht ganz sauber läuft. Besonders verdächtig sind die versteckten Kameras, die vermutlich für den Dreh von Erpresservideos installiert wurden. Auf der Suche nach dem Mörder und seinem Motiv decken die NCIS-Agenten so einige Lügen auf ...
