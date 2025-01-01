Navy CIS
Folge 3: Der Schatz am Ende der Welt
42 Min.Ab 16
Nach einem trinkfröhlichen Abend erwartet das NCIS-Team am nächsten Morgen ein weiterer grausamer Fall, der all seine Expertise erfordert. Doch damit nicht genug: Das Mordmotiv führt die Ermittler auf die Jagd nach einem verborgenen Schatz. Derweil ermitteln Gibbs und Fornell weiter gegen einen mächtigen Drogenring, stets mit dem Ziel vor Augen, die Hauptakteure der Opioid-Krise hinter Gitter zu bringen ...
