Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Bikini Girl

"CBS Serien"Staffel 2Folge 18
Bikini Girl

Bikini GirlJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 18: Bikini Girl

42 Min.Ab 16

Hinter den Kulissen eines Bikini-Wettbewerbs wird die Leiche einer Navy-Angehörigen gefunden. Ducky stellt fest, dass sie in einem Toilettenbecken ertränkt wurde, und dass die junge Frau schwanger war. Selbst die beste Freundin der Toten kann Gibbs und seinem Team keinerlei Hinweise geben, die zur Aufklärung des Mordes beitragen könnten. Durch Zufall entdecken sie Fotos in einem Männermagazin, die zum Verlobten der Freundin führen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen