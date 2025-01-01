Navy CIS
Folge 6: Die Kämpferin
42 Min.Ab 12
Im Zuge seiner Arbeit als Katzensitter wird ein NCIS-Kollege kaltblütig ermordet. Nun muss das Team schnell handeln, um die verschollene Hauskatze aufzutreiben, auf der sich noch Spuren des Mörders befinden könnten. Derweil ist Kasie anderweitig beschäftigt, denn um die undichte Stelle innerhalb des NCIS zu entlarven, ist viel Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren