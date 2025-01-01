Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studenten, Betrüger und Spione

Folge 9: Studenten, Betrüger und Spione

40 Min.Ab 12

Die Ermittlungen zum tödlich verunglückten William Watsons decken eine persönliche Verbindung zwischen dem Studenten und McGees Frau Delilah auf. Als das NCIS-Team auch noch streng vertrauliche Daten auf dessen Laptop findet, wird ihm bewusst, dass mehr hinter dem jungen Mann steckt, als anfangs vermutet. Zudem scheint der vermeintliche Unfall kein Zufall gewesen sein.

