"CBS Serien" Staffel 21 Folge 8 vom 08.10.2024
42 Min. Folge vom 08.10.2024 Ab 12

Ein renommierter Herzchirurg wird entführt und schließlich ermordet aufgefunden. Das NCIS-Team sucht fieberhaft nach dem Motiv und stößt auf eine überraschende Entdeckung. Torres und Parker wollen sich derweil in einem Basketball-Turnier beweisen, erleben kurz davor jedoch einen Rückschlag.

