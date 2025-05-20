Victoria und die MillionenJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Victoria und die Millionen
41 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Victoria stößt auf eine Tasche, in der sich eine Menge Geld befindet. Ihrem Vater Jimmy verschweigt sie den Fund, sie verständigt jedoch umgehend das NCIS-Team. Die Ermittler vermuten, dass das Geld die Beute eines berühmt-berüchtigten Bankräubers namens "Saratoga Spectre" sein könnte ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
