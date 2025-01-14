Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnisse

"CBS Serien"Staffel 22Folge 2vom 14.01.2025
Folge 2: Geheimnisse

42 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Als der Undercover-Agent Diego Barreto tot aufgefunden wird, ermittelt der NCIS in alle Richtungen. Die Polizei findet außerdem schon bald eine zweite Leiche, bei der es sich offenbar um einen Auftragskiller handelt. Derweil bereitet sich Leon Vance auf ein diplomatisches Treffen vor. Dieses droht jedoch zu scheitern, als seine Freundin Lena plötzlich entführt wird ...

