Navy CIS
Folge 8: Außer Kontrolle
42 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Ein Navy Lieutenant kommt auf mysteriöse Weise nach einem Autounfall ums Leben. Wie sich herausstellt, wurde sein Wagen manipuliert und ferngesteuert. McGee und Knight gehen der Sache auf den Grund. Dabei gerät die Frau des Toten schnell ins Visier der Ermittler. Denn laut Ehevertrag hätte sie ein eindeutiges Motiv, ihren Mann loswerden zu wollen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
