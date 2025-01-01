Navy CIS
Folge 4: Sarg aus Eisen
43 Min.Ab 12
Die Anthropologin Elaine Burns öffnet vor laufender Kamera einen Eisensarg aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Neben der gut erhaltenen Leiche findet sie ein Mobiltelefon. Ducky stellt fest, dass der Tote, ein Sergeant, noch nicht sehr lange tot ist, sondern lebendig im Sarg eingeschlossen wurde und somit erstickt ist, nachdem er versucht hat, telefonisch Hilfe zu holen. Die Spuren führen Gibbs und sein Team zu einem alten Kriegsschauplatz in Manassas ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
