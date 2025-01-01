Navy CIS
Folge 6: Halloween
42 Min.Ab 12
Am Halloween-Abend wird ein Sergeant der Navy angeschossen und seine Tochter Sarah entführt. Seine Frau Laurie ist entsetzt, als sie mit ihrer Schwester nach Hause kommt und dort auf das NCIS-Team um Gibbs trifft. Bald ruft der Entführer an und verlangt Lösegeld für das Kind. Gibbs' Leute ermitteln fieberhaft: Sie wollen Sarah natürlich lebend aus den Händen des Entführers befreien. Schließlich gesteht Laurie, dass sie vor der Hochzeit eine Affäre hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren