42 Min.Ab 12

Kurz vor dem Heiligabend wird ein älteres Ehepaar in seinem Haus überfallen und ermordet. Die Beschreibung eines Zeugen sowie Fingerabdrücke am Tatort führen die Polizei auf die Spur des Navy-Sanitäters Ned Quinn - ein Vietnam-Veteran, der bei einem Brand im Jahre 1991 ums Leben gekommen sein soll. Der Totenschein wurde seinerzeit von Ducky ausgestellt, dem diese Fehlleistung aus den Zeiten vor der DNA-Analyse durchaus peinlich ist ...

